فريق طلابى بجامعة أسيوط ينتج أول مجموعة أفلام متحركة طبية تعليمية

قام فريق طلابى من طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط بإنتاج أول مجموعة أفلام متحركة طبية تعليمية بتمويل من وزارة التعليم العالى والتى تعد السابقة الأولى من نوعها بين الجامعات المصرية.

أوضح أبو القاسم سامى أحد أعضاء الفريق ومدير المشروع، أن هذا المشروع تم اختياره للفوز بدعم مالى من وزارة التعليم العالى فى مسابقة مشروعات المشاركة الطلابية فى مجال ضمان الجودة من بين 67 مشروعاً على مستوى الجمهورية، واستغرق العمل على تنفيذه أكثر من تسعة أشهر، حيث تم إنتاج أكثر من 30 فيلماً تعليمى متحرك منها ما هو ثلاثى الأبعاد أو ثنائى الأبعاد وتناولت العديد من الموضوعات الطبية مثل الدورة الدموية بين الأم والجنين، وتركيب الحمض النووى، وعملية تجلط الدم.. وغيرها.

ومن جانبه، أشار عبد الرحمن سنوسى أحد أعضاء الفريق الذى يضم 30 طالب من كلية الطب أن الهدف من المشروع جعل الدراسة أكثر سهولة ومتعة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وذلك بتحويل الأجزاء النظرية إلى رسوم متحركة لمساعدة الطلاب على تحقيق فهم واستيعاب أعلى وقيام أعضاء هيئة التدريس باستخدام هذه الأفلام خلال المحاضرات لتسهيل توصيل المعلومة.

كما أكد الدكتور محمد مقبول المدرس بقسم جراحة التجميل والمشرف على المشروع لا يقتصر فائدته على كلية الطب ولكن يمتد إلى كليات أخرى مثل طب الأسنان، والطب البيطرى، والصيدلة، كما أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الأفلام المتحركة ولكن الفريق أنتج أكثر من 20 مقطع تعليمى تضمن تصوير عمليات جراحية وعينات عملية إلى جانب التصوير الفوتوغرافى لعينات العملى.