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إطعام الرياض تطلق حملتها الخيرية الوطنية «دام خيرك يا وطن»

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إطعام الرياض تطلق حملتها الخيرية الوطنية «دام خيرك يا وطن» إطعام الرياض تطلق حملتها الخيرية الوطنية «دام خيرك يا وطن»

    أطلقت الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) بمدينة الرياض خلال مؤتمر صحفي عقد بفندق هوليدي إن القصر وبالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني حملتها الخيرية تحت شعار "دام خيرك يا وطن" والتي تستهدف ربات البيوت من خلال توجيههن لعدم الإسراف وتقليل كمية الطعام المعد في كل وجبة وتحفيزهن لتوزيع الزائد من الطعام إلى المستفيدين.

وأشار عضو لجنة إطعام الرياض الأستاذ علي بن صالح العثيم في كلمة الافتتاح إلى نجاح إطعام في مدينة الرياض خلال فترة زمنية قصيرة من عمرها عبر نشر رسالة (حفظ النعمة)، والعمل على توعية الفرد والمجتمع بكمية الطعام التي يتم إهدارها يومياً سواء من المنازل أو حتى من الحفلات في الفنادق وقاعات الأفراح الكبرى.

من جانب آخر أوضح الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم أن دعم المؤسسة لتوسيع نطاق الخدمة ومشاركة أبناء الوطن للاحتفال بهذه المناسبة والاستفادة من الكم الهائل من فائض الأطعمة وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تدوير المنفعة واستغلال الأطعمة وتنمية السلوك الإيجابي لدى سائر فئات المجتمع نحو رعاية وحفظ نعم الله في هذا الوطن.

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