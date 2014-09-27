أمانة الرياض تزيل المباسط العشوائية في البطحاء والشميسي والوزارات

أزالت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية مساء الخميس عددا من المباسط العشوائية في أحياء (البطحاء والشميسي والوزارات) وذلك خلال حملتها الرقابية على الباعة الجائلين غير السعوديين.

كما ضبطت الفرق الميدانية اكثر من (370) كرتونا من الخضراوات والفواكه مخبأة داخل بيوت شعبية مهترئة تباع في تلك الأحياء، إضافة الى مصادرة عدد آخر من العربات والموازين التي تستخدم اثناء البيع العشوائي. حيث تم تسليمها للجمعيات الخيرية.

وشارك خلال الحملة (إدارة الراحة والسلامة، ودوريات الأمانة، وإدارة النظافة، والجهات الأمنية المتنوعة، وتم الاستعانة بعدد من الآليات والمعدات الخاصة لإزالة المباسط العشوائية المخالفة التي يستخدمها الباعة المخالفون.

وستواصل الأمانة حملاتها المستمرة ضد الباعة الجائلين غير السعوديين الذين يمارسون اعمال البيع العشوائي في الشوارع والطرقات بشكل مخالف وغير نظامي وذلك حفاظا على سلامة سكان العاصمة.