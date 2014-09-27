احتفال مدارس الآفاق باليوم الوطني

احتفلت مدارس الآفاق للبنات والبنين بذكرى اليوم الوطني الرابع والثمانين وسط ابتهاج كبير، وفرحة غامرة حيث زينت المدارس بالأعلام الخضراء، والأعمال الفنية اليدوية التي تخدم هذه المناسبة الغالية وتعزز قيم الانتماء والمواطنة، وقد ارتدى الطلاب والطالبات الزي التراثي الوطني، وتزينوا بالأوشحة حاملين راية التوحيد. كما اشتمل الحفل على عدد من الأنشطة والفعاليات، كالأركان والصور وعبارات الوفاء، والولاء للمليك والوطن وفي ختام الحفل تناول الطلاب والطالبات طعام الغداء الذي أعدته المدارس لهذه المناسبة. دام عزك يا وطن وحفظ الله حماة ديارك ورعاة مجدك.