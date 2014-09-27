خالد الفيصل يدشن معرض مدارس الرياض.. وطن يسكن القلوب

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، معرض وطن يسكن القلوب، الذي تنظمه الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، بمناسبة اليوم الوطني، بحضور نواب وزير التربية والتعليم ووكلاء الوزارة والمدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد بن عبدالله المرشد.

واشتمل المعرض على العديد من الفعاليات تاريخ التعليم ويضم مستلزمات وشهادات ومقررات وادوات مدرسية قديمة للمعلم علي المبيريك، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن المعرض، ثم جال وزير التربية في جناح المبادرات الوطنية المتميزة واستمع الى شرح من الطلاب في المدارس المشاركة تضمنت عدداً من المبادرات الوطنية، التي تسهم في ترسيخ روح المواطنة في نفوس افراد المجتمع والمبادرات الاجتماعية.

وانتقل الأمير خالد الفيصل، إلى القسم الثاني من المعرض المخصص لتعليم البنات، حيث كانت في استقباله ومرافقيه مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية للبنات سميرة بنت محمد الشعيبي ومدير النشاط الطلابي ميسون السويلم، ومشرفة النشاط الطلابي فاطمة الدرع.

وتجول الوزير ومرافقوه، على اجنحة المعرض التي تضم خمس مبادرات وطنية نفذتها المدارس، وتشمل جوانب اعلامية وفنية وثقافية وتطوعية.