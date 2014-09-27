هادي يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من صنعاء

صنعاء - محمد القاضي، أ. ف. ب.

دعا الرئيس اليمني المتمردين الشيعة الجمعة الى الانسحاب من صنعاء التي يسيطرون عليها منذ الاحد الماضي متهما اياهم ضمنا بعدم احترام اتفاق السلام، في حين لم يتم تعيين رئيس جديد للوزراء الاربعاء كما كان متوقعا. وتمكن الحوثيون الذين يتخذون تسمية "انصار الله" ويطوقون صنعاء منذ اكثر من شهر من السيطرة عليها الاحد دون اي مقاومة من جانب القوات الحكومية، لكن سقط 270 قتيلاً على الاقل في المواجهات العنيفة التي توقفت مع توقيع اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة. وقال بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لقيام الجمهورية: إن "تطبيق هذه الاتفاقية هو الاعترافُ بالسيادة الكاملة للدولة على كافة أراضيها ومناطقها وفي مقدمة ذلك صنعاء وتسليم كافة المؤسسات والأسلحة المنهوبة". وفور دخولهم صنعاء، سيطر الحوثيون على عدد من المباني الحكومية والمواقع العسكرية. ومنذ ذلك الحين، تتعرض الممتلكات الخاصة لهجمات واعمال نهب في العاصمة تنسب الى المتمردين وانصارهم. واضاف هادي ان تصفية حسابات القوة العمياء المسكونة بالثأر، لا يمكن أن تبني الدولة ولا مؤسساتها الدستورية، ولا يمكن أن تؤسس لسلم اجتماعي بين كل مكونات المجتمع". وتابع "اتساءل إذا كانت مكافحة الفساد وبناء الدولة تتم بنهب البيوت والمعسكرات ومؤسسات الدولة فَكيف يمكن ان يكون الفساد والتخريب؟ وهل من يريد بناء الدولة المدنية الحديثة ان ينتهك حرمات البيوت ويهاجم مؤسسات الدولة بغية نهبها". لكنه رغم ذلك دافع عن اتفاق السلام الموقع مع المتمردين من دون ان يفصح عن اسباب سقوط العاصمة دون مقاومة قائلا: "لقد خذلنا من قبل من لم يعرفوا ابدا في الوطن سوى مصالحهم". ويشير بذلك الى انصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين انضموا الى المتمردين الشيعة. وختم مؤكدا ضرورة تطبيق اتفاق السلام دون تردد والتطلع إلى "بناء دولة مدنية حديثة تسود في ظلها العدالة والمساواة والشراكة في السلطة".

الى ذلك قتل أربعة عناصر من تنظيم القاعدة امس بغارة نفذتها طائرة من دون طيار في محافظة شبوه جنوب اليمن. وأوضح مصدر أمني يمني في تصريح أن الغارة استهدفت أربعة اشخاص كانوا على متن سيارة في منطقة نصاب غرب عتق كبرى مدن محافظة شبوة مما أدى إلى احتراق سيارتهم وتفحم جثثهم.

كما لقي القيادي في التنظيم عادل أحمد أمسوداء مصرعه في حادث سير في محافظة أبين بجنوب اليمن. وأوضحت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة أبين أن أمسوداء من العناصر القيادية في تنظيم القاعدة الإرهابي، ومتورط بصورة مباشرة في الأحداث التي وقعت بمحافظة أبين، إضافةً إلى الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخراً.