انتخاب المملكة لعضوية مجلس المحافظين في الوكالة الذرية

انتخبت المملكة لعضوية مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورة العامين القادمين؛ وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الثامن والخمسين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا في فيينا.

ويمثل فوز المملكة بهذا المقعد تقديراً من المجتمع الدولي للجهود التي حققتها المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وسيشارك نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج في أولى جلسات مجلس المحافظين للدورة القادمة التي ستنعقد في فيينا يوم الاثنين القادم.