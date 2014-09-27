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ضبط 60 مطلوبًا و170 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 60 مطلوبًا و170 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 60 مطلوبًا و170 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، تم ضبط 60 من المطلوبين وضبط وتحرير 3 محاضر معاكسة فتيات و170 مخالفة مرورية.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أنه فى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 60 من المطلوبين والهاربين من تنفيذ الأحكام ، منهم 29 محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، و 5 محكومًا عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، و21 محكومًا عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و5  محكومًا عليهم بالمخالفة ، وفى مجال ضبط قضايا الآداب ، تم ضبط وتحرير 3 محاضر معاكسة فتيات .

وفى اطار جهود الحملة وإدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها تم ضبط وتحرير ( 170 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
> أ ش أ

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