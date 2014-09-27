ضبط 60 مطلوبًا و170 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، تم ضبط 60 من المطلوبين وضبط وتحرير 3 محاضر معاكسة فتيات و170 مخالفة مرورية.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أنه فى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 60 من المطلوبين والهاربين من تنفيذ الأحكام ، منهم 29 محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، و 5 محكومًا عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، و21 محكومًا عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و5 محكومًا عليهم بالمخالفة ، وفى مجال ضبط قضايا الآداب ، تم ضبط وتحرير 3 محاضر معاكسة فتيات .

وفى اطار جهود الحملة وإدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها تم ضبط وتحرير ( 170 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

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