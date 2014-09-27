محمد حبيب: «مرسي» و«الشاطر» ليسوا من الإخوان.. وقدموا صورة سيئة للجماعة

اعتبر الدكتور محمد حبيب، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، كلًّا من رئيس الجمهورية الأسبق، محمد مرسي، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، «ليسوا من الإخوان»، قائلًا: «قيادات الجماعة ليسوا إخوان، ولا يتبعون فكر حسن البنا».

وقال حبيب في تصريحات على فضائية ” الحياة” أمس الجمعة إن :” قيادات الجماعة مثل مرسي والشاطر قدموا صورة سيئة عن الإخوان، وروجوا لنموذج رديء للجماعة، ولم يجدوا من يرشدهم للطريق الصحيح» .

وحمّل القيادي المنشق عن جماعة الإخوان قيادات الجماعة مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها مصر الآن، قائلًا: «منذ عام 2010 حتى اليوم قيادات الجماعة هي المسؤولة عن فشل مرسي في قيادة البلاد، والعجز عن إدارة الأزمة بعد الإطاحة به، وكارثة اعتصام رابعة العدوية».