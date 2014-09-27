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تعادل مثير يحكم كلاسيكو البرتغال بين سبورتنج لشبونة وبورتو

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تعادل مثير يحكم كلاسيكو البرتغال بين سبورتنج لشبونة وبورتو تعادل مثير يحكم كلاسيكو البرتغال بين سبورتنج لشبونة وبورتو

(إفي): حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة القمة بين سبورتنج لشبونة وضيفه بورتو يوم الجمعة بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

ونال "التنانين" نقطة جعلتهم في المركز الثاني بـ12 نقطة خلف المتصدر وحامل اللقب بنفيكا بنقطة واحدة، ليهدروا فرصة الانقضاض على الصدارة ولو مؤقتا.

أما سبورتنج فرفع رصيده الى 10 نقاط في المرتبة الخامسة.

تقدم الفريق الأخضر والأبيض صاحب الضيافة مبكرا (ق2) بهدف من رأسية الأرجنتيني جوناثان سيلفا مستغلا الخروج الخاطيء لحارس بورتو البرازيلي فابيانو.

وأدرك الفريق الأزرق التعادل بهدف من نيران صديقة أحرزه المدافع الفرنسي مامادو نابي سار (ق56).

وصدت العارضة تسديدة صاروخية من الإسباني دييجو كابيل لاعب سبورتنج في الرمق الاخير من الشوط الثاني.

وأضاع الإسباني كريستيان تيو أخطر فرصة في الدقيقة الاخيرة لبورتو بعدما راوغ الدفاع لكنه سدد بيسراه بجوار القائم على بعد خطوات من المرمى بشكل غريب.

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