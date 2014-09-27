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القبض علي فرد أمن تحرش بمريضة بمستشفي بورسعيد العام‎

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القبض علي فرد أمن تحرش بمريضة بمستشفي بورسعيد العام‎ القبض علي فرد أمن تحرش بمريضة بمستشفي بورسعيد العام‎

أرشيفية

القي قوة شرطة مستشفي بورسعيد العام الاقبض علي فرد امن من الافراد المخصصين لامن المستشفي و التابع لاحدي شركات الامن الخاصة بعد تحرشه بمريضة بالمستشفي.

و كان امين الشرطة محمد صبحي مسئول الشرطة في المستشفي قد تلقي بلاغ من طبيب العناية المركزة بقيام فرد أمن ( ط ا ر م ) بمحاولته تحرشة بمريضة داخل غرفة العناية المركزة .

و علي الفور تم ابلاغ الرائد تامر سليم رئيس مباحث الشرق الذي سارع للمستشفي و معه قوة من الشرطيين السريين و تم القبض علي فرد الامن و تحرر له محضر رقم 2 أحوال مستشفي بورسعيد العام.تم استدعاء الشهود الذين اكدوا انهم سمعوا صوت استغاثة من العناية المركزة فأسرعوا بشاب يحاول الهروب و بسؤال المريضة اقرت بمحاولة فرد الامن التحرش بها .

تحرر محضر بالواقعة و تم أحالة المتهم الي نيابة الشرق .

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