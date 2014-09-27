مصدر أمني بسمالوط: سيدة جبل الطير عادت لأسرتها بدون تدخل الأمن

كشف مسؤول أمني بوحدة البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط، أن ربة المنزل القبطية التي تغيبت عن منزلها منذ أسبوعين، استطاعت العودة إلى أسرتها بالتنسيق مع زوجها، دون تدخل الأجهزة الأمنية.

وأوضح المصدر أن السيدة أجرت اتصالاً هاتفيًا بزوجها من القاهرة، وطلبت مقابلته لإعادتها إلى منزلها، وأكدت له أنها كانت مختطفة على يد سيدة منتقبة بمحافظة السويس.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن زوجها لم يحرر أي محاضر اتهام لأحد عقب عودة زوجته لمنزلها، مؤكدًا أن أجهزة الأمن تواصل جهودها للوصول إلى حقيقة تلك الواقعة وملابساتها.