محلب يطلق إشارة البدء لتطوير منطقة ماسبيرو

عقدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، الجمعة، لقاءً شعبيًا في أرض «وابور الثلج»، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وحضور الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة وأهالي منطقة ماسبيرو وجميع الملاك من الشركات بمنطقة ماسبيرو.

وأطلق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لتطوير منطقة ماسبيرو والبدء في إعداد تصور تشاركي لتطوير المنطقة بمشاركة الأهالي والشركات المالكة بالمنطقة، ويعتمد المشروع على توطين الأهالي بالمنطقة، مع إعادة توزيع الملكيات بين الملاك من الشركات وتقوم وزارة التطوير الحضري والعشوائيات كممثل للحكومة بتبني هذا المشروع كأحد المشروعات الرائدة التي تسعى الدولة من خلالها لتطوير هذه المنطقة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة دون المساس بحقوق الأهالي في المدينة وحق الشركات في التنمية.

وعقدت الدكتورة ليلى إسكندر خلال الفترة الماضية لقاءات عدة مع شركاء التنمية والأهالي، حيث تم الاتفاق المبدئي على البدء في إعداد تصور لتطوير المنطقة بمنهج تشاركي جديد يعتمد على الشراكة بين جميع الأطراف في جميع مراحل المشروع.

وشددت إسكندر على أنه لا مجال لإخلاء قسري أو طرد لسكان منطقة مثلث ماسبيرو، ممن يريدون الاستمرار فيها باتفاق مسبق مع الجهات المعنية، بينما سيتم تعويض الأهالي تعويضًا عادلا ممن يريد الخروج إلى أي مدينة جديدة.

وأشارت إسكندر إلى أنه سيتم الحفاظ على المناطق الأثرية سواء المسجلة أو غير المسجلة في المنطقة، ليصبح هناك قلب تاريخى داخل المنطقة وطابع حضرى من خارجها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طالب في اجتماع له مؤخرًا مع محافظ القاهرة بتشكيل المحافظة لجنة حصر لتدقيق الملكيات في منطقة ماسبيرو، والتأكد من المسطحات الموجودة وجهات الملكية، مؤكدًا أن الإشكالية الحقيقية ستكون في الملكيات المفتتة، والخاصة بامتلاك بعض المواطنين لمساحات صغيرة في المنطقة، فضلا عن حصر نهائي للمستأجرين، بحيث يتم حصر الأملاك والشاغلين بشكل عام.