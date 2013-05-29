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محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات تطهير الترع والمجارى المائية

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محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات تطهير الترع والمجارى المائية محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات تطهير الترع والمجارى المائية

أصدر الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط تعليمات مشددة لوكلاء وزارة الزراعة والرى بالمحافظة، بضرورة تكثيف حملات تطهير الترع والمجارى المائية بقرى ومراكز المحافظة المختلفة، وفى استجابة سريعة لشكاوى بعض المزارعين والفلاحين بقرى بعض المراكز من قلة منسوب مياه الرى ببعض نهايات الترع وتخوفهم على زراعاتهم ومحاصيلهم الصيفية، نافياً أن يكون هناك أى نقص فى كميات المياه بالترع والقنوات، خاصة وأن محافظة أسيوط تمتلك رى متطورة وتمر بها أطول ترعة صناعية فى العالم وهى "الترعة الإبراهيمية".

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، على التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ومديرية الرى بأسيوط لتطهير الترع وإزالة الحشائش والمخلفات منها، والتى تحاول دون وصول المياه لنهايات الترع والمجارى المائية ،كما تم إصدار تعليمات مشددة لمديرى الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة لتكثيف حملات التوعية للمزارعين والفلاحين بالحفاظ على نظافة الترع وعدم إلقاء المخلفات الزراعية بها.

وأضاف رفعت أن شكوى بعض المزارعين من نقص مياه الرى وضعفها فى نهايات الترع والخطوط فى أوقات كثيرة يرجع إلى عدم فهم وقلة توعية للفلاحين والمزارعين وقيامهم بإلقاء المخلفات الزراعية والحيوانات النافقة بالترع والمصارف مما أدى إلى ضعف المياه فى كثير من الترع، بالإضافة إلى قيام الفلاحين والمزارعين بالقرى بعمل عدايات على أغلب الترع أو وضع مواسير مما يؤدى إلى تضييق المجرى المائى، ذلك الأمر الذى يستلزم من مديرية الرى القيام بعمليات مستمرة لتطهير وتوسعة الترع وإزالة المخالفات.

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