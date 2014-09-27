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انجلينا جولي وانطونيو بانديراس في تونس

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السبت 27-09-2014 00:38

تحتضن مدينة الحمامات 60 لجنوب تونس العاصمة تظاهرة "تونيزي اواردس" يوم 27 سبتمبر 2014، وسيحلّ نجما هوليود الشهيران Angelina Jolie و Antonio Banderas ضيفي شرف هذه الدورة الأولى التي تجري تحت سامي إشراف رئيس التونسية المؤقتة مهدي جمعة.

وأكدت وزيرة السياحة آمال كربول ، خلال ندوة التأمت اليوم الخميس بتونس-وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء- أن "تونيزي اواردس"، التي تلتئم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة (27 سبتمبر من كل سنة)، ترمي إلى إرساء تقليد لدعم روح المنافسة في البلاد وتعزيز التقارب بين الشعوب والثقافات.

وكانت النجمة الامركية Angelina Jolie زارت الجنوب التونسي في ابريل نيسان 2011 بوصفها سفيرة النوايا الحسنة للامم المتحدة وتفقدت مخيمات اللاجئين الفارين من ليبيا في "راس جدير" اعلى الحدود التونسية الليبية.

 

 

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