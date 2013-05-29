"تعليم كفر الشيخ": إعلان نتيجة مدرسة الرياض بنتيجة الشيت

أكد محمد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه سيتم اليوم إعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدرسة الثانوية المشتركة بالرياض حسب ما جاء بالشيت الخاص بنتيجة الطلاب للفصل الدراسى الثانى.

وأضاف عطية أن لجنة الفتوى التابعة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم أوصت فى الفاكس الذى استقبله أمس، بإعلان نتيجة مدرسة الرياض الثانوية على ما جاء بالشيت الخاص بنتيجة آخر العام الذى لم تنله النيران، مشيرا إلى أن لجنة الفتوى أوصت بالعودة لدرجة الطالب للفصل الدراسى الأول فى حالة تظلمه من النتيجة.

جدير بالذكر أن لجنة الفتوى كان أمامها أحد قرارين من خلال القرار الوزارى الذى أصدره الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم الأول، باعتماد الشيت الذى تم إرساله أمس الأول للوزارة من خلال مندوب من كفر الشيخ أو احتساب متوسط نتيجة العامين الدراسيين السابقين، وفى هذه الحالة تكون النتيجة نجاح كل الطلاب ولكن لجنة الفتوى اختارت الرأى الأول .

> وكانت المدرسة الثانوية بالرياض تعرضت لحريق من قبل مجهولين أتت على كل أوراق إجابة الطلاب للصفين الأول والثانى الثانوى ولم تتوصل المباحث للجناة.