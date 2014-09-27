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تقارير - برشلونة رفض عرضا بـ150 مليون يورو من تشيلسي لميسي

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تقارير - برشلونة رفض عرضا بـ150 مليون يورو من تشيلسي لميسي تقارير - برشلونة رفض عرضا بـ150 مليون يورو من تشيلسي لميسي

أكدت قناة كتالونيا "TV3" الإسبانية أن نادي تشيلسي قد تقدم بعرض يصل إلى 150 مليون يورو إلى برشلونة الصيف الماضي من أجل ليونيل ميسي.

وحاول تشيلسي بقيادة جوزية مورينيو المدير الفني استغلال الحالة السيئة التي ظهر عليها ميسي نهاية الموسم الماضي مع برشلونة، من أجل جلب اللاعب إلى قلعة البلوز.

وأشار التقرير التليفزيوني الذي نقلته صحف إسبانيا وإنجلترا، أن برشلونة لم يفكر للحظة في النظر لعرض تشيلسي ورفض مباشرا.

ومن جانبه، رفض ميسي نجم الأرجنتين، التفكير حتى في عرض تشيلسي، فهو يفضل بشكل دائم البقاء في برشلونة.

وأوضحت التقارير أن صاحب الـ27 عاما من الأساس لا يحب تشيلسي، إذ أنه نصح سيسك فابريجاس بالرحيل إلى أرسنال وليس البلوز.

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