قطاع البترول يعمل علي وضع مشروعات إنتاج الغاز الجديدة على خريطة الإنتاج تباعاً

يعمل قطاع البترول حالياً على الإسراع بوضع مشروعات إنتاج الغاز الجديدة على خريطة الإنتاج تباعاً فى إطار الجهود المتواصلة لتقليل الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك وتعويض التناقص الطبيعى للآبار.

ويأتى مشروع دكا الذى تنفذه شركة بترول بلاعيم فى مياه البحر المتوسط أمام مدينة بورسعيد كواحد من أهم المشروعات ، ويتم خلاله تنمية حقلى دينيس وكروان باستثمارات 578 مليون دولار لإضافة 270 مليون قدم مكعب غاز يومياً لإنتاج الغاز الطبيعى.

وأوضح المهندس عاطف حسن رئيس الشركة ـ خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة بترول بلاعيم (بتروبل) عن العام المالى 2013/2014 ـ أنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها وضع البئر الأولى من مشروع دكا على الإنتاج خلال أغسطس الماضى بمعدل إنتاج 60 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وأنه تم اختبار البئر الثانية من المشروع خلال شهر سبتمبر الحالى بمعدلات إنتاج يومى حوالى 53 مليون قدم مكعب غاز ، وأنه جار العمل على الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من العام 2015 .

وأضاف أن إجمالى إنتاج الشركة خلال العام المالى الماضى بلغ حوالى 350 ألف برميل مكافئ يومياً ( زيت خام ومتكثفات وغاز طبيعى ) ، مشيراً الي أنه تم ضخ استثمارات تزيد على مليار دولار خلال العام المالى الماضى ومن المخطط استثمار أكثر من مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2014/2015.

وأوضح أن الشركة لديها خطة طموحة لتنمية حقولها بالبحر المتوسط وزيادة الاحتياطيات البترولية والإنتاج من خلال استهداف طبقات أعمق والعمل فى مياه أكثر عمقاً بمناطق العمل ببورسعيد أو بلطيم ، مشيراً إلى تحقيق نتائج إيجابية فى منطقة الامتياز بخليج السويس أهمها النجاح فى إنتاج الزيت من طبقة جديدة وهى طبقة يتم الإنتاج منها لأول مرة ما يزيد من احتمالات منطقة خليج السويس البترولية ، خاصة وأنه تم وضع كشفين من هذه الطبقة خلال العام على الإنتاج بواقع 4 آلاف برميل يومياً و5 آلاف برميل يومياً على التوالى.

> أ ش أ