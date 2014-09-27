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"فوندان"بالشوكولاتة والبرتقال

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"فوندان"بالشوكولاتة والبرتقال "فوندان"بالشوكولاتة والبرتقال

الجمعة 26-09-2014 21:43

(أعدّ  الشيف   Gerara  Herverفي فندق O MONOT، ببيروت، هذا الطبق).

 

المقادير:

-100 جرام من السكر

-حبتان من البيض

-100 جرام من الكاكاو

-100 جرام من الزبدة

-رشّة من مسحوق العصير بنكهة البرتقال

-25 جراماً من الدقيق

 

طريقة التحضير:

1- يخفق السكر مع البيض، جيداً، حتى يتشكّل خليط متجانس.

2- ثم، يذوّب الكاكاو والزبدة،في "المايكروويف".وبعدها، يضاف إليهما مسحوق البرتقال.ويسكب هذا الخليط، فوق السكر والبيض، مع الخلط جيداً.

3- ثم، يضاف الدقيق، مع الاستمرار في الخلط.

4- يسكب "الفوندان" في قوالب خاصّة.وتوضع في الفرن لمدة 8 دقائق، وذلك على حرارة 180 درجةمئوية.

5- بعد إخراج هذه القوالب من الفرن، تُحفظ في الثلاجة، حتى تبرد جيداً.

6- طريقة التقديم: يُقدّم "الفوندان"، وإلى جانبه "الآيس كريم" بنكهة الفانيليا.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

 

 

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