"فوندان"بالشوكولاتة والبرتقال

الجمعة 26-09-2014 21:43
(أعدّ الشيف Gerara Herverفي فندق O MONOT، ببيروت، هذا الطبق).
المقادير:
-100 جرام من السكر
-حبتان من البيض
-100 جرام من الكاكاو
-100 جرام من الزبدة
-رشّة من مسحوق العصير بنكهة البرتقال
-25 جراماً من الدقيق
طريقة التحضير:
1- يخفق السكر مع البيض، جيداً، حتى يتشكّل خليط متجانس.
2- ثم، يذوّب الكاكاو والزبدة،في "المايكروويف".وبعدها، يضاف إليهما مسحوق البرتقال.ويسكب هذا الخليط، فوق السكر والبيض، مع الخلط جيداً.
3- ثم، يضاف الدقيق، مع الاستمرار في الخلط.
4- يسكب "الفوندان" في قوالب خاصّة.وتوضع في الفرن لمدة 8 دقائق، وذلك على حرارة 180 درجةمئوية.
5- بعد إخراج هذه القوالب من الفرن، تُحفظ في الثلاجة، حتى تبرد جيداً.
6- طريقة التقديم: يُقدّم "الفوندان"، وإلى جانبه "الآيس كريم" بنكهة الفانيليا.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).
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