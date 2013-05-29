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أهالى قرية بالموفية يقطعون السكك الحديدية بسبب "عامود نور"

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أهالى قرية بالموفية يقطعون السكك الحديدية بسبب "عامود نور" أهالى قرية بالموفية يقطعون السكك الحديدية بسبب "عامود نور"

قطع العشرات من أهالى قرية كفر طبلوها بتلا شريط السكة الحديد ووضع عامود إنارة أمام القطار رقم 552 القادم من طنطا لشبين الكوم، اعتراضاً على استمرار انقطاع التيار الكهربائى.

وتلقى اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شبين الكوم بقيام أهالى قرية كفر طبلوها بتلا بقطع شريط السكة الحديد ووضع عامود إنارة أمام القطار رقم 552 القادم من طنطا لشبين الكوم.

بالانتقال الفورى والفحص تبين لمباحث المنوفية قيام الأهالى بنزع عامود الإنارة من الشارع ووضعه على شريط السكة الحديد لاستيائهم من نقله من وسط الشارع ووضعه أمام فاطمة عبد الوهاب مجاملة من مسئولى الكهرباء لها، تم تحرير محضر رقم 2433 إدارى مركز تلا وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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