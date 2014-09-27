المرصد الليبي لحقوق الإنسان: الميليشيات المسلحة في ليبيا تتلقى دعم دولي وإقليمي

قال ناصر الهواري، مؤسس المرصد الليبي لحقوق الانسان، إن الميليشيات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من ليبيا تتلقى دعم دولي وإقليمي.

وأضاف الهواري، خلال استضافته ببرنامج “ضيف اليوم” الذي يقدمه الإعلامي مدحت عيسى، على فضائية “الغد العربي”، أنه من الضروري مراقبة الموانىء والطائرات التي خرجت عن سيطرة الجيش والدولة.

وأشار مؤسس المرصد الليبي، إلى أن المؤتمر الليبي الذي يسيطر عليه الإسلاميون كان يعرقل بناء الجيش الليبي.

ولفت إلى أن الدول الكبرى لم تتفق علي التدخل في ليبيا حتي الآن، منوهًا أن الشعب الليبي اختار البرلمان الحالي و التيار المدني.

وأكد الهواري، أنه كان من الخطأ التغاطى عن أخطاء عمر البشير في السودان، مشيرًا إلى أن البشير ومفتي ليبيا الإخواني يحيكان المؤامرات ضد ليبيا.

وشدد على أنه لا يوجد فرق بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وبين التنظيمات الإرهابية الأخرى.