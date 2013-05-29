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السعودية ومصر يواجها انقطاع الكهرباء بربط الشبكتين

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السعودية ومصر يواجها انقطاع الكهرباء بربط الشبكتين السعودية ومصر يواجها انقطاع الكهرباء بربط الشبكتين
البلدان توقعان مذكرة تفاهم الربط الكهربائي السبت القادم والمشروع بقدرة 3 الآف ميجاوات وتكلفة 2.1 مليار دولار

كتب : الأناضول منذ 13 دقيقة

قالت وزارة الكهرباء ، اليوم، إنها ستوقع مع مذكرة تفاهم بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، السبت القادم.

ويهدف المشروع الذى طال انتظاره، لتبادل الكهرباء وقت الذروة بين البلدين بقدرة 3 آلاف ميجاوات، لاختلاف وقت الذروة بينهما.

ويصل طول الخط إلى 1300 كم منها 450 كم داخل الأراضي المصرية، وكابل بحرى بطول 20 كيلو متر.

ويتيح الاتفاق للمملكة ومصر تخفيف الأعباء على الشبكة المحلية، خاصة في أوقات الصيف.

وكان وكيل وزارة الكهرباء المصرية لمتابعة الهيئات، أحمد محمد مهينة، قال إن بدء تنفيذ المشروع سيكون بداية عام 2014، مشيرا إلى أنه فور التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة على المقاولين لتنفيذه، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يستغرق ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع 2.1 مليار دولار، تدفع المملكة منهم 1.5 مليار دولار لبناء الشبكة على أراضيها، في حين يكلف المشروع المصرية 600 مليون دولار، وهي قيمة مد خطوط الشبكة على الأراضي المصرية.

واعتبر خبراء أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين هو الحل الوحيد للخروج من أزمة انقطاعات الكهرباء في مصر والسعودية، لاختلاف توقيت فترات الذروة بينهما، حيث تكون ساعة الذروة في المملكة بين الساعة 12 ظهرا والرابعة عصرا، بينما تكون في مصر بعد السابعة مساء.

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