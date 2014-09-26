مسؤول دولى: غزة تحتاج إلى سنوات لتعود إلى الحياة

أعلن منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية المقيم في الأراضي الفلسطينية، جيمس كراولي، الجمعة، أن قطاع غزة سوف يحتاج إلى سنوات طويلة للعودة إلى الحالة التي كان عليها في أول يوليو الماضي قبل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال :«هناك مناطق في غزة تبدو كأنها تعرضت لزلزال، وإن آثار ما جرى في الحرب الأخيرة والنزاعات السابقة سوف تستمر لسنوات ومن المنتظر أن سكان قطاع غزة سيكونون بلا مياه صالحة عام 2020».

وأبدى كراولى ترحيبه باتفاق القاهرة بين ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس حول إدارة موحدة لغزة، فضلا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.