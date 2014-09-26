أوروبا تسمح باستخدام الهواتف المحمولة على طائراتها وقت الإقلاع والهبوط

ألغت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران القانون الذي يُلزم المُسافرين بإطفاء هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الإلكترونية أثناء الطيران، وقالت أنه بات بإمكان المسافرين الآن استخدام هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الأخرى طوال فترة الرحلة على الطائرات الأوروبية، بما في ذلك وقت الإقلاع والهبوط.

وبفضل القانون الجديد فقد بات بإمكان المسافرين على الخطوط الجوية الأوروبية استخدام مختلف أنواع الأجهزة كالحواسب اللوحية والمحمولة والهواتف الذكية، دون الحاجة لإطفائها أو ضبطها على وضعية الطائرة، حيث كان هذا مُلزمًا للمسافرين قبل اليوم.

وأضافت الوكالة بأن هذه الخطوة هي تمهيد لإتاحة الاتصالات الهاتفية والاتصال اللاسلكي بالإنترنت للمسافرين “من البوابة إلى البوابة” على حد تعبير الوكالة.

ورغم إلغاء القانون القديم، إلا أنه ما زال بإمكان شركات الطيران المُختلفة السماح أو عدم السماح باستخدام الأجهزة الإلكترونية، حيث يتوجب على شركات الطيران التأكد بأن أنظمة الطائرة لن تتأثر بإشارات البث الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الوكالة أنه ما زال بإمكان شركات الخطوط الجوية وضع القواعد على استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل منع استخدامها وقتي الإقلاع والهبوط.