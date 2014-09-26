بالفيديو.. «إفيهات» رؤساء مصر: مبارك:«ياراجل كبر مخك» ومرسى:«مصر غير قابلة للانضغاط»

ما بين الجاد والهزلي، وما بين الالتزام والصرامة والكوميديا بل السخرية، تنوعت إفيهات رؤساء مصر وكلماتهم التي اشتهروا بها، وحفظها المصريون عن ظهر قلب، حتى باتوا يتندرون بها عبثاً أو يتذكرونها قبساً.

المصريون لم يكونوا سوى “ترمومتر” و”مؤشر” يقيس جدية كلمات رؤسائهم أو عبثيتها، فعندما تكون الكلمات قوية ومعبرة وجادة يكون تعامل المصريين معها على سبيل التخليد، مثل كلمات عبدالناصر “سنحارب”، “وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة” بينما تعاملوا – على سبيل المثال – مع كلمات مرسي بكوميدية واعتبروها مادة للتندر والسخرية.

كانت كلمات عبدالناصر تعبر عن سياسته وسياسة بلاده من حيث الرغبة في التحرر من الاستعمار والتحدي للغرب، والعداء لإسرائيل، واستعادة الأرض وبناء الجيش، والرغبة في الوحدة العربية، ومن أشهر كلماته التي خلدها المصريون ورفعوها كشعارات في عهده: “إن شعبنا يعرف قيمة الحياة لأنه يحاول بناءها على أرضه”.

وإن الحق بغير القوة ضائع والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام.

> إنني أؤمن إيمانا قاطعا أنه سيخرج من صفوف هذا الشعب أبطال مجهولون يشعرون بالحرية ويقدسون العزة ويؤمنون بالكرامة.

> وخلال حادث محاولة اغتياله بالمنشية حفظ المصريون جملته الشهيرة: “فليبق كل في مكانه”، كما دوى صدى كلمته التي قالها في الجامع الأزهر وسط صفوف الجماهير أثناء العدوان الثلاثي وهي: “سنحارب”.

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السادات كانت كلماته جادة تماما، وكان يجيد تحديد توقيتها ويصوبها بدقه، ولذلك ترسخت بعض كلماته في أذهان المصريين، فمثلا خلال خطاب النصر الذي ألقاه يوم 16 أكتوبر من العام 1973 خلال الحرب مع إسرائيل أطلق السادات كلمات معبرة عن النصر والعزة والفخار، حتى حفظها المصريون عن ظهر قلب، مثل: “لقد نجحت قواتنا في قهر العدو في 6 ساعات”، و”لقد استعادت الأمة الجريحة شرفها”، و”أصبح لمصر درع وسيف”، كما كانت كلماته في الكنيست قوية ومعبرة أيضا وترمي إلى ما كان يصبو إليه من رسائل يريد توصيلها لإسرائيل، مثل: “لماذا لا نؤمن بحكمه الخالق وأوردها في أمثال سليمان الحكيم الغش في قلب الذين يفكرون في الشر, أما المشيرون بالسلاح فلهم فرح”.

لقمه يابسة ومعها سلام, خير من بيت مليء بالذبائح مع الخصام

> “وبشروا أبناءكم.. أن ما مضى, هو آخر الحروب ونهاية الآلام إن ما هو قادم هو البداية الجديدة , للحياة الجديدة حياة الحب والخير والحرية والسلام

> ويا أيتها الأم الثكلى .

> ويا أيتها الزوجة المترملة .

> ويا أيها الابن الذى فقد الأخ والأب .

> يا كل ضحايا الحروب.

> املؤوا الصدور والقلوب بآمال السلام.. اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر.. اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال.. وإرادة الشعوب هي من إرادة الله..”.

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الرئيس الأسبق حسني مبارك خلط بين الجاد والهزلي، حيثما يستدعي الموقف، فخلال إلقائه كلمة في مقر الحزب الوطني، أكد فيها متابعته لكل ما يحدث في الدولة، وكل القضايا محل انشغال المواطنين، وعندما سأله أحدهم عن قضية بعينها، ابتسم وقال “يا راجل كبر مخك، وهو أنا هقرأ كل حاجة وقالها بالعامية هو “أنا هفر كل حاجة”.

> الموقف الآخر الذي حدث مع الرئيس مبارك، والذي حاول كتم غضبه بـ”الأفيه”، حيث كان في إيطاليا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وقتها سيلفيو بيرلسكوني، فقد سأله أحد الصحافيين “من سيكون خليفتك؟”، فخلع السماعة وكأنه لم يسمع السؤال فأعاده الصحافي مرة أخرى، فما كان من مبارك إلا أن قال “الله يعلم من سيخلفني”، فسأله الصحافي “ومن تفضل في خلافتك؟”، فقال مبارك “من يفضله الله أفضله أنا.

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الرئيس المعزول محمد مرسي كانت كلماته هي الكوميديا بعينها، وكانت عباراته تنتزع الضحكات والآهات، حتى أصبح مادة دائمة في برنامج باسم يوسف الشهير،

> وتنوعت عبارات مرسي من حيث المواقف التي مر بها فإذا كان الأمر جادا فالكلمات تحمل تهديداً وربما سخرية وتسفيها لخصومه، مثل الإفيه الشهير الذي وصفه فيه خصومه بأنهم “56734″ قاعدين في “حارة مزنوقة”، و”الواد عاشور بتاع سكينة الكهرباء”، الذي اتهمه مرسي بأنه يحصل على رشوة قدرها 20 جنيهاً مصرياً، لكى يقطع الكهرباء 6 ساعات عن قرى بعينها.

> كلمات مرسي لم تتوقف عند هذا الحد الكوميدي، بل صلت إلى حد إطلاقه عبارات عصية على الفهم أو التفسير، مثل: “عايزين ننتقل واحنا بننتقل”. ونرفض الضغوط لأن مصر غير قابلة للانضغاط”، و”نحن نسير بسرعة على منحدر الصعود”، و”ﻟﻮ ﺍﻟﻘرد ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘرﺩﺍﺗﻲ هيشتغل أﻳﻪ؟ “.

> “ﺍﻟﺤﻖ أﺑﻠﺞ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﺠﻠﺞ” – أرجو ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎطفين ﻭالمخطوفين”.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم أنه في تولى شؤون الحكم منذ شهور قليلة فإن المصريين اقتبسوا كلمات له واعتبروها من الإفيهات “مثل” أنا عايز أقول”، و”بجد بجد”، و”أنا ماعنديش عشان أديك”، و”هتدفع يعني هتدفع”، و”خلي بالك أنا بأكلمكم بجد”.