من هو رجل "جيورجيو أرماني" للصيف المقبل؟

المصمّم الإيطالي "جورجيو أرماني" Giorgio Armani هو نجم أسابيع الموضة التي تقيمها مدينة ميلان بلا منازع. فهو عراب هذه الأسابيع، وأحد رموزها الكبار، سواء أكان الأسبوع مخصصاً للمرأة أو للرجل. وهو يعود ليؤكد هذه الحقيقة من خلال مشاركته الأخيرة في أسبوع ميلان لموضة الرجل لربيع وصيف 2015. وقد تابعنا عرضه الذي كان بمثابة خارطة طريق متكاملة لما يجب أن يضعه الرجل في خزانة ثيابه، وما يرفد به أسلوبه الخاصّ في اختيار الثياب والاكسسوار. ولعلّ ما لفت انتباهنا في هذا العرض هو إصرار "أرماني" على تقديم أفكار شابّة وحيويّة، برغم بلوغه الثمانين من العمر، وفق ما تجلّى في خطّه الشبابي Emporio Armani، الذي يُحاور الرجال في مقتبل العمر، ويُقدّم لهم طبخة متكاملة، فيها مزج وتناغم بين الرصانة والكلاسيكيّة، من جهة، والمعاصرة والمشاكسة الناعمة، من جهة أخرى.

وفي هذا العرض، تابعنا ما هو متوقّع وما هو غير متوقّع من هذا المصمّم. والمتوقع هو محافظته على خطّه الناعم في فنون الخياطة، والتي تضعه في قائمة الأفضل دائماً، وتقديمه السراويل الرجالية المريحة والجاكيتات الكلاسيكيّة المخصّرة ذات الأكتاف المدعّمة باللبّاد والمعاطف الربيعية الفضفاضة والبلوزات الخفيفة الضيّقة. وقد كانت خطوط هذه المجموعة ـ بشكل عام ـ كما هي دائماً، بسيطة وواضحة وواثقة. أمّا الخامات والأنسجة فقد تنوّعت ما بين القطن الثقيل والبوكليه والصوف والجلود المزخرفة. وأمّا غير المتوقع فهو الخروج قليلاً عن الألوان القاتمة، كالأسود والرمادي الداكن والأزرق النيلي، والاتجاه إلى مدارات الأحمر والوردي والكثير من الأبيض. كما لاحظنا محافظة الأحذية على كلاسيكيّتها وألوانها التقليدية، فيما أخذت الحقائب أشكالاً مختلفة، واتجهت نحو الأحجام الكبيرة، التي تقترب من حقائب السفر الصغيرة في بعض الأحيان.

وإليك بعضاً ممّا قدّمه "جورجيو أرماني" في مجموعته الجديدة لأسبوع ميلان، لموضة ربيع وصيف 2015. فهل ترى أن بلوغه الثمانين قد أثّر في روحه الشابة وإبداعاته المتجدّدة؟