لقطة المباراة - سوء تغطية من فتحي تكلف أم صلال الخسارة

تلقت شباك أم صلال هدف المباراة الوحيد أمام الخريطيات بسبب سوء تغطية من أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا إلى الدوري القطري.

وخسر أم صلال بهدف نظيف أمام الخريطيات في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، خسارة جديدة جعلت الفريق يسقط إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

وفي الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة للخريطيات نجح محمود سعد في خطف هدف الفوز لفريقه على حساب أم صلال.

هجمة الخريطيات بدأت بعد فقدان الكرة من جانب أم صلال في الثلث الأخير من الملعب، وعلى الرغم من اعتماد الخريطيات على التحضير في وقت طويل، إلا أن لاعبي أم صلال وعلى رأسهم أحمد فتحي لم يعودوا سريعا للتغطية.

فتحي ظل متواجد في الثلث الأخير للخريطيات، لتبدأ هجمة الأخير من منتصف الملعب الخالي لعدم تواجد فتحي.

واضطر مدافع أم صلال مراد ناجي للدخول إلى منتصف الملعب لإيقاف هجمة الخريطيات، قبل أن تمرر الكرة من خلفه، لمحمود سعد الذي وضعها بسهولة وبراعة في مرمي أم صلال.

شاهد - هدف الخريطيات في مرمي أم صلال

وبعد الهدف بست دقائق خرج أحمد فتحي من الملعب تاركا مكانه لفابيو سيزار.

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