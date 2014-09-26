أل باتشينو يكرّم في لندن

يبدو أن تلقي جائزة " BFI Fellowship" وصحبة امرأة تصغره بعقود غير كافيان ليزرعا البسمة على وجه النجم العالمي Al Pacino.

فقد حضر النجم العالمي Al Pacino يوم الأربعاء في الـ24 أيلول حفل عشاء أقيم على شرفه في فندق Corinthia في لندن.

وقد كُرّم النجم بجائزة BFI Fellowship التي تمنح للنجوم لقاء مساهماتهم في عالم السينما وثقافة التلفزيون.

ورافقت Lucila Sola، حبيبة النجم منذ 4 أعوام، البالغة من العمر 35 عاماً، حبيبها مرتدية فستاناً مميّزاً باللون الأحمر، من دون أن نرى البسمة على وجه حبيبها.

وألقى Al Pacino كلمة بعد استلامه الجائزة قال فيها إنه يعشق كلّ النجوم الذين حصلو على نفس الجائزة، وهو في غاية السعادة لأنّه نال هذا الشرف.

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