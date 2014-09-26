كيف علّقت كريستينا صوايا على اتهامها بترك زوجها بسبب حب جديد؟

أكدت إحدى المجلات اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة، أن ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا تركت زوجها الإعلامي طوني بارود وولديها من أجل شاب يدعى علي، وقعت في غرامه فقررت إنهاء حياتها الزوجية.

وكانت كريستينا لدى إعلانها عن خبر انفصالها عن طوني قد طلبت من وسائل الإعلام ضرورة احترام أمورها الخاصة وعدم الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية وإطلاق الشائعات، لكنها لم تتجاهل الخبر الوارد على غلاف المجلة، فنشرت صورة جاء فيها :لا احد يطعن في سمعتك إلا من تمنّى أن يكون مثلك وعجز".

يذكر أن كريستينا سافرت قبل يومين إلى إيطاليا حيث تقضي إجازة مع أصدقائها.

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