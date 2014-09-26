الـ"LBCI" خدعت المشاهدين وهكذا ردّت أصالة

مساء أمس، انتظر كثيرون إطلالة أصالة في برنامج "ستار أكاديمي" ليسمعوا شخصيّاً تفاصيل ما حدث معها في مطار بيروت، بعيداً عن تأويلات الإعلام، إلا أنّهم تفاجأوا برسائل قصيرة، أرسلتها محطة LBCI عبر الهواتف الجوّالة، تنبئهم بأنّ الفنّانة ستظهر في نشرة الأخبار لتُدلي بتصريح حول الحادثة.

انتظر المشاهدون تصريح أصالة، لكنّها غنّت، وطغى شغفها ببرنامج "ستار أكاديمي" على ما عداه. ولم تكن حادثة المطار إلا سبباً إضافياً في إثارة موجة من أخبار أصالة، من دون الوقوف على أيّ حقيقة، لا من الجهات الرسميّة التي جعلت الحادثة سلعة في بازار "العنتريات" السياسية، ولا من أصالة التي قادها شغفها إلى الفنّ لا غير. وهي حاولت إعطاء الطلاب طاقة إيجابية، كما صرّحت، في وقت ظنّ الجمهور أنّ الفنّانة تخبىء تصريحها للبرنامج، الذي دفع تكاليف إقامتها في لبنان وسفرها من القاهرة وحلولها ضيفة في البوع اللبنانية. لكن انتظار إطلالة مثيرة للجدل، بعد ما حصل في مطار بيروت، لم يكن ظناً في محلّه، واضطرّ المشاهدون إلى تحمّل النشاز من بعض الطلاب مرغمين، على أمل الظفر بتصريحٍ، اعتقدوا أنّ النجمة خبّأته حتّى نهاية الحلقة، إلا أنّ أملهم خاب، ولم يسمعوا من النجمة سوى إيحاءات ضمّنتها أغنية "بحبّك يا لبنان ... بمطارك بحبّك"، ثمّ لتسكت أصالة عن الكلام المباح، ولتحقق المحطة أعلى نسبة مشاهدة منذ انطلاق "ستار أكاديمي" في هذا العام.

أصالة عائدة إلى بيروت

البرايم الثالث شهد تطوّراً واضحاً في أداء بعض طلاب الأكاديميا، لاسيّما على صعيد الصوت الذي فاجأ الحضور. وقد أضافت أصالة إلى النجاح الملحوظ المزيد من الإثارة، برغم خيبة أمل الجمهور، بعد التزامها الصمت طوال اليومين الماضيين تجاه حادثة المطار.

"سيدتي نت" علمت من مصدر موثوق أنّ زيارة أصالة هذه لن تكون الأخيرة، وأنها عائدة إلى بيروت بعد عيد الأضحى في زيارة خاصّة.

حضور كثيف

وفي العودة إلى البرنامج، فإنّ جمهور الستوديو كان كثيفاً بالنظر إلى البرايمات السابقة، لا سيّما جمهور المشترك اللبناني علي شداد الذي أتى لتشجيعه، بسبب وقوفه في دائرة الخطر. ولوحظ وجود لافتة بين الجمهور ترحّب بأصالة، وقد كُتب عليها "أصالة الأصالة... وحده الاسم يكفي"، في وقت أشاد الكثيرون بصوتها الجميل والمميّز وبأنّها مطربة بكلّ ما للكلمة من معنى.

أمّا جمهور البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أبدى إعجابه بالبرايم الثالث، بعد أن لمس تطوّراً واضحاً في أداء بعض الطلاب. وفي السياق نفسه، وقف الجمهور بأكثريّته مع إطلالة أصالة التي وصفها بأنّها امرأة قويّة تحدّت كلّ الظروف وغنّت. لكنّ الجمهور المصري استغرب كيف صوّت بعض الطلاب المصريين ضدّ المشترك المصري محمد حسين، ما أدّى إلى مغادرته البرنامج لتُحسم النتيجة لصالح اللبناني علي شداد.

حضر عدد كبير من الشخصيّات العاملة في السفارة المصريّة في لبنان، دعماً للمشتركين المصريين، فيما غابت باقي سفارات الدول الأخرى، مع ملاحظة حضور أهالي وأقرباء الطلاب اللبنانيين فقط في الستوديو، حيث احتدمت المنافسة بين جمهور علي وإيلي وليليا وريتا.

وفي ختام البرايم الثالث من "ستار أكاديمي 10"، خرج الطالب المصري محمد حسين، بعد حصوله على 29.09 % من تصويت الجمهور، مقابل 38.59 % لعبد السلام الزايد من الكويت، و32.32% لعلي شداد من لبنان. أمّا تصويت الطلاب، فقد أنقذ علي بتسعة أصوات مقابل 4 لمحمّد.

مفاجأة للبرنامج

بعد أن عوّد الجمهور برنامجه على تقديم المفاجآت على مدار 10 سنوات، كانت المفاجأة للبرنامج هذه المرّة من موقع "تويتر"، وتمثّلت باستخدام الـ"Twitter Mirror" (مرآة تويتر)، وكانت أولى الصور لمقدّمة البرنامج هيلدا خليفة التي التقطت "سيلفي" على المسرح، والجمهور الكبير خلفها، فيما التقطت أصالة الـ"سيلفي" وكواليس "ستار أكاديمي" خلفها.

في الباحة الخارجيّة للمسرح، انتظر معجبو الفنانة أصالة خروجها عسى أن يلتقطوا معها صورة، غير أنّ أمن البرنامج منع وصول أيّ شخص إليها.

وعلم "سيدتي نت" أنّ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ستكون ضيفة البرايم المقبل، إلا إذا حدث طارئ ما.

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