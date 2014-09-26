السعودية تفوز بعضوية مجلس المحافظين فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخبت المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورة العامين القادمين وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الثامن والخمسين للوكالة الدولية للطقة الذرية المنعقد حاليا في فيينا.

> وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فوز المملكة بهذا المقعد جاء تقديرا من المجتمع الدولي للجهود التي حققتها المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج سيشارك في أولى جلسات مجلس المحافظين للدورة القادمة التي ستنعقد في فيينا يوم الاثنين القادم.