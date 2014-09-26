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رئيس هيئة الأركان الأمريكي : غاراتنا تشل قدرة تنظيم داعش بسوريا

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رئيس هيئة الأركان الأمريكي : غاراتنا تشل قدرة تنظيم داعش بسوريا رئيس هيئة الأركان الأمريكي : غاراتنا تشل قدرة تنظيم داعش بسوريا

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي أن الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) في سوريا أعاقت مراكز القيادة والسيطرة وخطوط الإمداد للتنظيم المتشدد.
> وقال ديمبسي – في تصريحات اليوم بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون) نقلتها قناة (سكاي نيوز) الاخبارية – إن هناك حاجة الي 12 ألفا إلى 15 ألف مقاتل من المعارضة المعتدلة للسيطرة على الأراضي التي يخسرها تنظيم الدولة شرقي سوريا.
> وأضاف أن إنشاء منطقة عازلة على الحدود التركية السورية قد يكون واردا لكنه ليس جزءا من الاستراتيجية الحالية لمواجهة تنظيم الدولة.
> من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، إن الضربات الجوية هي البداية فقط في مسار طويل للقضاء على تنظيم الدولة ، وكشف هيجل أن التحالف الدولي شن 200 ضربة جوية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة في العراق.
> أ ش أ

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