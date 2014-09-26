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بالصور..”مخيون” يلتقي أعضاء مكتب “النور” بالشرقية لبحث الأوضاع بالمحافظة

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التقى، مساء اليوم الجمعة، الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أعضاء المكتب الإداري للحزب بمحافظة الشرقية؛ لبحث وتفقد الأوضاع الميدانية بالمحافظة.

كما ناقش الدكتور يونس مخيون – خلال اللقاء – مع أعضاء المكتب هيكلة المراكز والأنشطة التي يقوم بها الحزب حاليًا والمقرر القيام بها في الفترة المقبلة، وكذلك آخر تطورات المجمع الانتخابي للحزب بالمحافظة؛ استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

شارك في اللقاء، الدكتور أحمد شفيق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعماد المهدي، عضو مجلس الشورى السابق عن “النور”، والعقيد مهندس، متقاعد، أيمن الباجوري، أمين حزب النور بالشرقية، والمهندس محمد دسوقي، والمهندس سيد صبري، وكيلي الحزب بالمحافظة، والدكتور عبد الله عوض، أمين صندوق الحزب بالمحافظة.

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