سيميوني يطالب بحشد جماهيري في ظهوره الأول بالدوري مع أتليتكو

(إفي): طالب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بإحتشاد الجماهير في ملعب فيسنتي كالديرون وتحميس اللاعبين خلال المباراة الهامة امام سيفيليا غدا السبت في قمة الجولة السادسة من الليجا الإسبانية.

وأشار سيميوني الى أن المواجهة ستكون بين فريقين متشابهان في بعض الصفات، كما يتنافسان بقوة على قمة البطولة، إذ يحتل سيفيليا المركز الثالث بفارق الأهداف عن المتصدرين فالنسيا وبرشلونة (13 نقطة)، بينما يتأخر أتليتكو حامل اللقب، بنقطتين ليحل في المركز الرابع.

وشدد سيميوني على قوة خصمه الأندلسي بعد التعاقدات الجيدة التي أجراها، مشيرا الى أنه يملك لاعبين رائعين في جميع الخطوط تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، كما يتحفز بروح المنافسة، بعد فوزه بدوري أوروبا الموسم الماضي، ونافس ريال مدريد على لقب السوبر القاري.

وامتدح المدرب الأرجنتيني لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، مثنيا على دوره الهام بالفريق، وطالبه بإظهار أفضل ما لديه امام إشبيلية.

كما لم يؤكد أو ينف ما اذا كان المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش سيبدأ اللقاء أو سيجلس بين البدلاء بعد إصابته بكسر في الأنف وارتدائه لقناع واق.