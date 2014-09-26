بالفيديو .. ملخص لمسات فتحي مع أم صلال ضد الخريطيات

لم يقدم أحمد فتحي جوكر الأهلي السابق ولاعب أم صلال الحالي الأداء المطلوب في لقاء فريقه في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر أمام الخريطيات.

وخسر أم صلال بهدف نظيف أمام الخريطيات، خسارة جديدة جعلت الفريق يسقط إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

وبدأ فتحي اللقاء أساسيا كلاعب وسط، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

شوط أول لم يظهر به فتحي كثيرا، كذلك ربع ساعة من الشوط الثاني.

وتلقت شباك أم صلال هدف قبل ست دقائق من خروج فتحي، بعد سوء تغطية من الأخير وخطأ من مدافع الفريق.

خطأ أستغله محمود سعد لاعب الخريطيات ليحرز هدف رائع وهدف الفوز في مرمي أم صلال.

ويقدم FilGoal.com ملخص لمسات فتحي في المباراة.

شاهد - كل ما قدمه فتحي في 60 دقيقة ضد الخريطيات