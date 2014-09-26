«الصليب الأحمر» يدعو كل الأطراف بالعراق وسوريا إلى تجنب الإضرار بالمدنيين

ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة جميع أطراف الصراع في سوريا والعراق تجنب الإضرار بالمدنيين والسماح بدخول المساعدات.



>وقالت اللجنة في بيان إن انتشار الجماعات المسلحة والضربات الجوية الدولية التي نفدت في الآونة الأخيرة في العراق وسوريا «أدت إلى تفاقم الآثار الإنسانية للصراعات في البلدين».

وقال دومنيك ستيلهارت مدير العمليات بالصليب الأحمر «بموجب القانون الإنساني الدولي يتعين على كل طرف في هذه الصراعات تفادي إلحاق الأذى بالمدنيين وحماية العاملين والمنشآت الطبية والسماح للعاملين في مجال الإغاثة بإدخال المساعدات».