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وفد من عائلة “أول رئيس لهيئة القناة بعد التأميم” يتفقد قناة السويس الجديدة

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الكابتن مصطفى يونس

تفقد اليوم وفد من عائلة المهندس الراحل محمود يونس قناة السويس الجديدة ضمن زيارة نظمتها هيئة قناة السويس قبل قليل بموقع قناة السويس الجديدة الرئيسي.

وقاد الوفد الكابتن مصطفى يونس نجم الزمالك والذى قام بتفقد مواقع الحفر والتقط صورا تذكارية مع العاملين ومع القيادات العسكرية بالادارة الهندسية للقوات المسلحة والمشرفة على المشروع.

وقدم الوفد الشكر للفريق مهاب مميش رئيس الهيئة على استضافته الوفد ووفاؤه لقيادات الهيئة التاريخية وعلى رأسهم محمود يونس أول رئيس للهيئة بعد قرار التأميم.

وقام الوفد بجولة بحرية بقناة السويس قبل عبوره الى القناة الجديدة رافقهم خلالها الفريق مميش.

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