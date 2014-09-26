ضبط خفير بالأوقاف وحارس عقار يسرقان محل أدوات كهربائية بقليوب

ضبطت مباحث قسم شرطة قليوب، خفير بالاوقاف وحارس عقار ، بعد ان قاموا بسرقة محل للادوات الكهربائية، وبيع المسروقات بحوالى 50 الف جنية.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعه ، من قسم قليوب بتلقى بلاغا من محمد يوسف محمد رزق 52 سنه محاسب وصاحب محل ادوات كهربائية ، باكتشافه سرقة بعض الأسلاك والأدوات الكهربائية من داخل المحل خاصته وتقدر المسروقات بحوالى 50 ألف جنيه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين كسر قفل باب المحل وبعثرة محتوياته وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة تبين أن مرتكب الواقعة محمد. م .ع 35 سنة خفير بالاوقاف وحارس العقار محل البلاغ ومقيم دائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بإرتكابه الواقعة، واقر بقيامه بالتصرف فى المسروقات لبيعها لدى عميله محمد محمود صابر محمود وشهرته ” اوسكار” 30 سنة تاجر جردة ومقيم بمنشية الزهوى بقليوب البلد والسابق اتهامة فى القضية رقم 10306 جنايات قسم قليوب لسنة 2010مخدرات وتم ضبطه وبحوزته المسروقات.

جارى تطوير مناقشة المتهمان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7556 جنح قسم قليوب لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق .