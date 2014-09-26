إصابة 4 عسكريين تونسيين على الحدود مع ليبيا بعد اشتباكات مع مهربين

أصيب اليوم الجمعة أربعة من الجنود بالمنطقة العسكرية العازلة جنوبي تونس بسبب تصديهم لرتل من شاحنات تهريب يضم حوالي 30 شاحنة محملة بمواد غذائية مدعمة تحاول التسلل للأراضي الليبية، وفق ما أكدته وزارة الدفاع الوطني.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية -في بيان- أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب أوقفت دورية عسكرية متمركزة بالمنطقة العسكرية العازلة بالجنوب حوالي 30 شاحنة محملة بمواد غذائية مدعمة تحاول التسلل للأراضي الليبية.

وأفاد البيان بأن سائق شاحنة المقدمة رفض الامتثال لأوامر الدورية بالتوقف وزاد من سرعته مستهدفا بشاحنته العربة العسكرية ما اضطر قائد الدورية للتنبيه عليه بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، مشيرا إلى أنه أمام إصرار السائق على المضي، أطلق القائد النار على إطارات وإيقاف الشاحنة التي صدمت سيارة الدورية بعنف متسببة في إصابة أربعة جنود بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، كما أصيب مرافق سائق الشاحنة.

أ ش أ