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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن للأخشاب بمنطقة الصداقة في أسوان

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن للأخشاب بمنطقة الصداقة في أسوان الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن للأخشاب بمنطقة الصداقة في أسوان

ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق بمخزن للاخشاب تابع لأحد الشركات الخاصة في منطقة الصداقة،حيث نشبت النيران في مخزن، للأخشاب القديمة ومخلفات المبانى.

ولم يسفر الحريق عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح ، بينما أصيب عدد من رجال الإطفاء إصابات طفيفة وسطحية وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير امن أسوان تلقى إخطارا من مامور قسم ثانى أسوان بنشوب حريق فى مخزن تابع لشركة مقاولات بمنطقة الصداقة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أشرف عويس مدير الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النار للعمارات المجاورة للمخزن .

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