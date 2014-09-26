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غدًا.. محافظة ​​البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للسياحة

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غدًا.. محافظة ​​البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للسياحة غدًا.. محافظة ​​البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للسياحة

محافظة البحر الأحمر

تحتفل محافظة البحر الاحمر غدا السبت باليوم العالمي للسياحة من خلال عدة فعاليات حيث اكد ايمن البحراوي مدير المكتب الاقليمي لتنشيط السياحة بالغردقة ان الاحتفالات تبدا من مطار الغردقة واستقبال عدد من الرحلات السياحية وتوزيع الزهور والورود عليهم واقامة احتفال بالتنورة والمزمار البلدي.

بالاضافة الي مشاركة وزارة البيئة باقامة معرض للمنتجات اليدوية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية نظرا دورهم الفعال فى حماية وصون الطبيعة وتنمية السياحة البيئية، بهدف دعم السياحة و تشجيع السياحة البيئية و لتحقيق التعاون المشترك للتنمية السياحية المستدامة بما يتضمن الحفاظ على الموروث الثقافى و حماية الطبيعة و الدور الذى يلعبة السكان المحليين فى حماية و صون المحميات و التنوع البيولوجى من خلال معرض للمشغولات و المنتجات اليدوية المحلية و كذلك التنسيق مع الجمعيات و الاسر المنتجة للمشغولات اليدوية فى وجود صانعى هذه المشغولات للتعرف على كيفية صناعة هذه المشغولات و العمل على تدريبهم كما يتضمن المعرض بعض المنتجات الجاهزة للعرض على ان يتم تواجد مرشدين داخل المحميات لتعريف الحضور بالحدث و اهميته بالاضافة الى توفير كافة الاستعدادت لاستقبال الزائرين بكافة المحميات الطبيعية .

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