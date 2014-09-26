«القمر الأحمر»..سيرة موسيقار قرأ بيان انقلاب«الصخيرات» ويمثل المغرب بأوسكار2015



> تقرير: محمد الموجي

«القمر الأحمر» هى ليست أغنية ردد كلماتها عبد الهادي بلخياط، على ألحان الموسيقار المغربي الراحل عبد السلام عامر، بل هو لقب أعطاه المخرج حسن بنجلون لعامر، حينما أعلن إخراج فيلمًا عن حياته، ليتم اختياره ممثلًا للمغرب في أوسكار 2015.

ولد الموسيقار عبد السلام عامر عام 1939، بمدينة القصر الكبير شمال المغرب، فقد بصره ووالده وهو طفلًا، وكثيرًا ماكان يسأل والدته عن سبب الغياب «الأب- النور» فكانت تخشى أن تخبره الحقيقة كى لا تصدمه، ووجدت الحل في أن تُشغله بالذهاب للكتاب وحفظ القرآن الكريم.

ذهب عامر إلى الكُتّاب، معتمدًا على حاسة السمع ليتفوق على أقرانه، ثم تابع دراسته الابتدائىة والثانوية، وحصل على شهادة «الباكلوريا» كمترشح حر.

عامر لم يكن يحب العزلة، لم يشعر أن هناك ما يمنعه من فعل ما يريد، فعلى سبيل المثال، رُغم كونه ضرير إلا أنه كان يصر على قيادة الدراجات البخارية مع أصدقائه، ولم يخجل من سقوطه أرضًا، بل كان ينهض ويحاول مرة آخرى.

مارس عبد السلام الشعر، المسرح، الغناء، والتلحين، وأخرج أول ألحانه إلى النور بعدما اقتنع تمامًا بموهبته على التلحين في الخمسينات، حيث كان عمره 20 عامًا أغنية «ما بان خيال حبيبي» التي سجلها لإذاعة طنجة بصوته الرخيم.

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من أعمال عبد السلام عامر: «القمر الأحمر»، «ميعاد»، «الشاطئ»، «راحلة»، «قصة الأشواق»، «دنيا»، «آخر آه»..

عامر آمن الكثير من الفنانين العرب بموهبته، لدرجة أنهم كانوا ينتظرون منه أن يكون موسيقار أجيال جديد، وامتداد للموسيقار«محمد عبد الوهاب»، ولم تقف علاقة عامر وعبد الوهاب عند حد التشبيه فقط، بل قام عامر بغناء «مضناك جفاه مرقده» من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

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قصة حياة الموسيقار المغربي عبد السلام عامر، الذي قرأ مرغمًا عام 71 بيان محاولة انقلاب «الصخيرات» بالإذاعة، وتم التحقيق معه بتهمة إلقاء البيان، إلى أن تم الإفراج عنه لثبوت إجبار الانقلابيين له، ستمثل المغرب في حفل الأوسكار لعام 2015.

*بيان انقلاب «الصخيرات»-الذي باء بالفشل- كان سيُرغم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على قرأته، حيث تصادف وجوده بالمغرب عام 1971، إلا أنه أقنع الانقلابيين برفضه.

أُختير فيلم «القمر الأحمر»، لحسن بنجلون، لتمثيل المغرب في حفل جوائز الأوسكار لعام 2015، بمسابقة «أحسن فيلم أجنبي».

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ويقول مخرج الفيلم إنه سمّى الفيلم «القمر الأحمر»؛ لأن عامر هو ملحن أغنية «القمر الأحمر» الشهيرة لعبد الهادي بلخياط، ولأنه أيضًا كان قمرًاً عاليًا في سماء الفن المغربي، بينما الأحمر إشارة إلى ميوله اليسارية، ويتناول الفيلم السيرة الذاتية والفنية لعبدالسلام عامر، الموسيقي المغربي الضرير الذي آمن بموهبته ولحن أغاني خالدة في تاريخ الأغنية المغربية والعربية.



> أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تمنح جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية منذ عام 1945، حددت الأكاديمية الفيلم الأجنبي بأنه أي فيلم طويل«أكثر من 40 دقيقة»، وينتج خارج الولايات المتحدة ولا تكون الإنجليزية لغة المحادثة الرئيسية، وفقًا لما ذكره موقع العربية نت.

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> الموسيقار عبد السلام عامر رحل عن عالمنا عام 1979عن عُمر يناهز الـ40 عامًا، أثناء خضوعه لعملية جراحية.

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