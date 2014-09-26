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بالفيديو.. جنازة مهيبة للراحل خالد صالح من مسجد «عمرو بن العاص»

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بالفيديو.. جنازة مهيبة للراحل خالد صالح من مسجد «عمرو بن العاص» بالفيديو.. جنازة مهيبة للراحل خالد صالح من مسجد «عمرو بن العاص»

في جنازة مهيبة، شُيع اليوم الجمعة 2015/9/26، جثمان الفنان الراحل «خالد صالح»، أدى صلاة الجنازة عددًا كبيرًا من جمهور الفنان خالد صالح، بجانب عدد كبير من نجوم الفن، بمسجد «عمرو بن العاص» بالقاهرة.

كان من بين الحضور الفنان أحمد السقا الذي سيطرت عليه حالة من البكاء خلال صلاة الجنازة، وكان من بين الحضور الفنان طارق عبد العزيز، خالد الصاوي، خالد يوسف، خالد النبوي، محمد هنيدي، شريف منير، هشام سليم، أشرف عبد الغفور، أمل رزق،  أحمد صيام، غادة إبراهيم، أحمد الفيشاوي، أحمد السعدني،  أحمد عزمي، حمادة هلال، عبد الوهاب.

 

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