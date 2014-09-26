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زوجة بيكهام تحارب الإيدز في القارة السمراء

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تحدثت مغنية البوب البريطانية فيكتوريا بيكهام، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد، بمبني الأمم المتحدة، في نيويورك، عن القارة السمراء، ومعاناة مرضى الإيدز بها، حيث جاءت كلمتها بعد إعلان الأمم المتحدة تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لمكافحة الإيدز، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

Victoria Beckham today told how she wanted to make a difference to the women of the world
>وأعربت الصحيفة أن مغنية فرقة «سبايس جيرل»، عن فخرها بالمنصب الجديد، وتحدثت عن الواجبات التي يحيلها إليها المنصب الجديد، وكيف يتعين عليها العمل الجاد من أجل صحة أفضل للمرأة الإفريقية.

Beckham – who missed the opening of her London store to be there – said she felt her public profile meant she had a duty to do more about woman’s health
>وأردفت «ديلي ميل» أن اهتمام المغنية ومصممة الأزياء، فيكتوريا بيكهام بمرضى الإيذز ونساء إفريقيا جاء عقب زيارة قامت بها لجنوب إفريقيا فبراير الماضي، تحديدًا مدينة كيب تاون، في إطار مبادرة «وُلدوا أحرارًا» أو (Born Free) المعنية بقضية انتقال فيروس (HIV) الذي يؤدي للإيدز، للأطفال حديثي الولادة من أمهاتهم، وهناك التقت الكثير من الأمهات والأطفال الذين يطاردهم شبح الموت بسبب مرض الإيدز الخطير.

She said: 'I would do anything for my children and I think every woman has the right to health and every woman has the right to give their children a healthy future'
>ولفتت إلى أن «بيكهام» قامت في أغسطس الماضي ببيع 600 قطعة ملابس من خزانتها الخاصة، تبرعت بأموالهم لمرضى الإيدز، في لفتة الهدف منها رفع الوعي العالمي بخطورة المعاناة التي تقاسيها الأمهات في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبري.

She said: 'I recently visited South Africa and was so touched by the women I met and felt inspired. I came home and I knew I had to do something'
>وخلال كلمتها في مقر الأمم المتحدة قالت «بيكهام»: «هناك أشخاص أشبه بالبوصلة التي توجهني وتكشف لي عن المسار الصحيح، سأعود لجنوب إفريقيا خلال الأسابيع القادمة...» مضيفة «فإنني، كأي أم، على أهبة الاستعداد لفعل أي شئ من أجل أطفالي، ومن حق المرأة الإفريقية أن تنعم بصحة جيدة، وأن تضمن لطفلها مستقبلًا وصحة أفضل».

The fashion designer said she was 'honoured' to be made an ambassador for their UNAIDS campaign
>وأردفت «بيكهام» التي انضمت لحملات مكافحة الإيدز من خلال الممثل جون إلتون، الذي أسس جمعية لهذا الغرض، تقول :«لسبب أو لآخر سينصت لي الكثيرون، وهذا ما يدفعني لأن أتحدث نيابة عن نساء إفريقيا، إن التجربة التي عشتها معهن، جديرة بأن تغير مسار حياة أي شخص، ولهذا سأعود مرة أخرى لجنوب إفريقيا».
>وتابعت «الأطفال خلقوا ليكونوا أحرارًا من المرض، وبإمكاننا وقف انتشار ذلك الفيروس، لقد قطعنا شوطًا في هذا الصدد ولا ينبغي أن نقلع عن أهدافنا، بل علينا أن نمضي بخطى واثبة، ونمضي في مسيرتنا».

The former Spice Girl said: 'For some reason people will listen to me. So I can speak on behalf of these women'
> واختتمت «بيكهام» حديثها «أفخر بوجودي في هذا المكان، وأثني على توجيهكم لي، هناك الكثير مما ينبغي علي تعلمه...إنني في بداية الطريق..وإنني كأم وكامرأة أرغب في بسط يد العون لأكبر عدد من النساء والأمهات.. ولا أدري لماذا تعين علي الانتظار حتى سن الأربعين لكي أدرك أن ثمة مسؤولية ملقاة على كاهلي إزاء النساء والأمهات».

Her long tresses were pinned back into a chic up 'doThe star kept her dark aviators firmly on while clutching a smart black envelope bag

Mrs Beckham says she wants to go 'further afield' next year in her role as an ambassador
>وأشارت «ديلي ميل» إلى أن كلمة «بيكهام» جاءت في اليوم المقرر لافتتاح متجر الملابس ذا الطوابق الثلاثة، الخاص بها في لندن، ولكنها تخلت عن حضور افتتاح المتجر لأجل الكلمة التي ألقتها بالأمم المتحدة.

Victoria Beckham in New YorkVictoria Beckham in New York

Beckham said: 'I would do anything for my children and I think every woman has the right to health and every woman has the right to give their children a healthy future'
>وأوضحت الصحيفة أن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، يهدف لعلاج 15 مليون مريض بالإيدز، والحد من انتقال الفيروس بنسبة 50 % بحلول 2015.

The fashion designer said she had been inspired by a visit to Cape Town as part of the Born Free initiative
>وتابعت أن أقل من 50% من الأطفال المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة خضعوا للفحص الطبي خلال فترة الثلاثة أشهر التي حددها البرنامج في 2013، وأن 24% منهم فقط حالفهم الحظ في الحصول على العلاج اللازم، مضيفة أنه من دون العلاج اللازم، سيتعرض 50 %من الأطفال الحاملين للفيروس، للهلاك، بحلول عامهم الثاني، وأغلبهم سيموت قبيل السنة الخامسة.

Mrs Beckham said her trip to South Africa was 'life changing' during the 69th General Assembly of the UN

Victoria dodged the rain as she left her New York hotel earlier in the day, in her chic blue look

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