زوجة بيكهام تحارب الإيدز في القارة السمراء

تحدثت مغنية البوب البريطانية فيكتوريا بيكهام، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد، بمبني الأمم المتحدة، في نيويورك، عن القارة السمراء، ومعاناة مرضى الإيدز بها، حيث جاءت كلمتها بعد إعلان الأمم المتحدة تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لمكافحة الإيدز، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



>وأعربت الصحيفة أن مغنية فرقة «سبايس جيرل»، عن فخرها بالمنصب الجديد، وتحدثت عن الواجبات التي يحيلها إليها المنصب الجديد، وكيف يتعين عليها العمل الجاد من أجل صحة أفضل للمرأة الإفريقية.



>وأردفت «ديلي ميل» أن اهتمام المغنية ومصممة الأزياء، فيكتوريا بيكهام بمرضى الإيذز ونساء إفريقيا جاء عقب زيارة قامت بها لجنوب إفريقيا فبراير الماضي، تحديدًا مدينة كيب تاون، في إطار مبادرة «وُلدوا أحرارًا» أو (Born Free) المعنية بقضية انتقال فيروس (HIV) الذي يؤدي للإيدز، للأطفال حديثي الولادة من أمهاتهم، وهناك التقت الكثير من الأمهات والأطفال الذين يطاردهم شبح الموت بسبب مرض الإيدز الخطير.



>ولفتت إلى أن «بيكهام» قامت في أغسطس الماضي ببيع 600 قطعة ملابس من خزانتها الخاصة، تبرعت بأموالهم لمرضى الإيدز، في لفتة الهدف منها رفع الوعي العالمي بخطورة المعاناة التي تقاسيها الأمهات في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبري.



>وخلال كلمتها في مقر الأمم المتحدة قالت «بيكهام»: «هناك أشخاص أشبه بالبوصلة التي توجهني وتكشف لي عن المسار الصحيح، سأعود لجنوب إفريقيا خلال الأسابيع القادمة...» مضيفة «فإنني، كأي أم، على أهبة الاستعداد لفعل أي شئ من أجل أطفالي، ومن حق المرأة الإفريقية أن تنعم بصحة جيدة، وأن تضمن لطفلها مستقبلًا وصحة أفضل».



>وأردفت «بيكهام» التي انضمت لحملات مكافحة الإيدز من خلال الممثل جون إلتون، الذي أسس جمعية لهذا الغرض، تقول :«لسبب أو لآخر سينصت لي الكثيرون، وهذا ما يدفعني لأن أتحدث نيابة عن نساء إفريقيا، إن التجربة التي عشتها معهن، جديرة بأن تغير مسار حياة أي شخص، ولهذا سأعود مرة أخرى لجنوب إفريقيا».

>وتابعت «الأطفال خلقوا ليكونوا أحرارًا من المرض، وبإمكاننا وقف انتشار ذلك الفيروس، لقد قطعنا شوطًا في هذا الصدد ولا ينبغي أن نقلع عن أهدافنا، بل علينا أن نمضي بخطى واثبة، ونمضي في مسيرتنا».



> واختتمت «بيكهام» حديثها «أفخر بوجودي في هذا المكان، وأثني على توجيهكم لي، هناك الكثير مما ينبغي علي تعلمه...إنني في بداية الطريق..وإنني كأم وكامرأة أرغب في بسط يد العون لأكبر عدد من النساء والأمهات.. ولا أدري لماذا تعين علي الانتظار حتى سن الأربعين لكي أدرك أن ثمة مسؤولية ملقاة على كاهلي إزاء النساء والأمهات».



>وأشارت «ديلي ميل» إلى أن كلمة «بيكهام» جاءت في اليوم المقرر لافتتاح متجر الملابس ذا الطوابق الثلاثة، الخاص بها في لندن، ولكنها تخلت عن حضور افتتاح المتجر لأجل الكلمة التي ألقتها بالأمم المتحدة.



>وأوضحت الصحيفة أن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، يهدف لعلاج 15 مليون مريض بالإيدز، والحد من انتقال الفيروس بنسبة 50 % بحلول 2015.



>وتابعت أن أقل من 50% من الأطفال المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة خضعوا للفحص الطبي خلال فترة الثلاثة أشهر التي حددها البرنامج في 2013، وأن 24% منهم فقط حالفهم الحظ في الحصول على العلاج اللازم، مضيفة أنه من دون العلاج اللازم، سيتعرض 50 %من الأطفال الحاملين للفيروس، للهلاك، بحلول عامهم الثاني، وأغلبهم سيموت قبيل السنة الخامسة.

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