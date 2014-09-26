سبعينية بريطانية تتزوج عشرينياً تونسياً لكن الفرحة لم تتم

تزوجت عجوز بريطانية، تبلغ من العمر 70 عاما من نادل(عامل بار) تونسي، يبلغ من العمر 21 عاما، بعد وقوعهما في الحب “من أول نظرة”، ولكن فرحتها لم تتم، لأن زوجها مُنع من دخول بريطانيا.

وروت دوروثي سيمز (70 عاما) قصة زواجها من الشاب التونسي ، مشيرة إلى أنه كان هناك انجذاب بينها وبينه من اللحظة الأولى، وإنه بادر إلى إرسال ملاحظة لها يدعوها على تناول فنجان قهوة، وفقا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وقالت سيمز ” عندما تلقيت الورقة، قلت لأختي: ماذا يريد هذا الشاب من عجوز مثلي، ولكن بعد أن التقينا اكتشفت كم كان رومانسيا، ولي معه الكثير من الذكريات السعيدة”.

وعلقت سيمز على منع زوجها من الدخول إلى المملكة المتحدة بأنها أصيبت بخيبة أمل شديدة، وقالت “لقد بكيت كثيرا، لقد أحببت هذا الشاب، وكان من المؤلم أن يختفي فجأة من حياتي”.