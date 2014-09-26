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60 دقيقة لفتحي في خسارة جديدة لأم صلال

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60 دقيقة لفتحي في خسارة جديدة لأم صلال 60 دقيقة لفتحي في خسارة جديدة لأم صلال

شارك أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وأم صلال القطري الحالي، في خسارة فريقه أمام الخريطيات في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

وبدأ فتحي اللقاء أساسيا كلاعب وسط، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي خسرها أم صلال بهدف نظيف.

ولم يقدم فتحي الأداء المطلوب، سواء في المساهمة الهجومية أو الدفاعية، وخصوصا أن المدير الفني لأم صلال فضل مشاركة اللاعب في وسط الملعب وليس كظهير أيمن.

هدف الخريطيات الوحيد جاء قبل ست دقائق من خروج أحمد فتحي، عن طريق لعبه رائعة ختمها محمود سعد لاعب الخريطيات بطريقة رائعة في مرمي أم صلال.

ولم ينجح أم صلال في تحقيق الفوز منذ لقاء الجولة الثانية أمام الجيش، إذ تعادل أمام الشمال وخسر أمام السد في الوقت القاتل.

وفي محاولة لتدراك الموقف من قبل التركي بولت المدير الفني لأم صلال، قام بإجراء تغييرين في الدقيقة 60، كان من ضمنهم خروج أحمد فتحي.

خسارة أم صلال جمدت رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الـحادي عشر على سلم الترتيب، بينما أرتفع رصيد الخريطيات للنقطة الخامسة في المركز العاشر.

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