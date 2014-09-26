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أمن أسيوط يضبط بندقيتين وورشة لتصنيع الأسلحة فى حملة أمنية بأسيوط

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أمن أسيوط يضبط بندقيتين وورشة لتصنيع الأسلحة فى حملة أمنية بأسيوط أمن أسيوط يضبط بندقيتين وورشة لتصنيع الأسلحة فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز صدفا بأسيوط من ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية بمنزل المدعو عمرو . ع . ي ” 23 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم الدوير ـ مركز صدفا .. لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها داخل منزله و ضبط بحوزته على عدد(3) فرد خرطوش محلى الصنع و عدد (1) منجلة ,عدد (3) قطع حديدية لسلاح فرد محلي، وعدد (8) مواسير لسلاح فرد محلي عدد (9) مبرد حديدي و عدد (2) جاكوش،عدد (1) صاروخ كهربائي مجموعة من بنط الشنيور الكهربائي قطع خشبية تستخدم لمقبض سلاح .

كما تم ضبط عدد (1) منشار حديدي مجموعة من المسامير .و ضبط المدعو خالد . م . ح . م . سن 23 حاصل علي بكالوريوس إرشاد سياحي ومقيم أولاد إلياس و بحوزته عدد ( 2 ) بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 56007682 والثانية تحمل أرقام 12901748 علي جسم السلاح + عدد ( 15 ) خزينة لسلاح الي + عدد ( 450 ) طلقة من ذات العيار .. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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