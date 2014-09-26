أمن أسيوط يضبط بندقيتين وورشة لتصنيع الأسلحة فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز صدفا بأسيوط من ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية بمنزل المدعو عمرو . ع . ي ” 23 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم الدوير ـ مركز صدفا .. لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها داخل منزله و ضبط بحوزته على عدد(3) فرد خرطوش محلى الصنع و عدد (1) منجلة ,عدد (3) قطع حديدية لسلاح فرد محلي، وعدد (8) مواسير لسلاح فرد محلي عدد (9) مبرد حديدي و عدد (2) جاكوش،عدد (1) صاروخ كهربائي مجموعة من بنط الشنيور الكهربائي قطع خشبية تستخدم لمقبض سلاح .

كما تم ضبط عدد (1) منشار حديدي مجموعة من المسامير .و ضبط المدعو خالد . م . ح . م . سن 23 حاصل علي بكالوريوس إرشاد سياحي ومقيم أولاد إلياس و بحوزته عدد ( 2 ) بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 56007682 والثانية تحمل أرقام 12901748 علي جسم السلاح + عدد ( 15 ) خزينة لسلاح الي + عدد ( 450 ) طلقة من ذات العيار .. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.