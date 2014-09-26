أوقاف الأقصر تخصص 20 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، 20 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك منتشرة في مدن ومراكز الأقصر السبعة.

وتم تجهيز 7 ساحات بمدينة الأقصر، وساحتين بمركز الطود، و3 ساحات بمركز البياضية، وساحتين في كلًا من إسنا والقرنة والزينية وأرمنت والأقالتة.

وقال محمد صالح عبدالرحمن، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالأقصر، أن الساحات الـ20 هي كل من ساحة الشيخ يوسف بمنشاه العماري، ومركز شباب المدامود، ومسجد نجع الطارف بالقرنه، وساحة مركز شباب الأقالته، ومركز شباب الزينية، وساحه عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، ومركز شباب البعيرات، وساحه آل البيت بالحبيل، ومركز شباب الشغب بمركز اسنا، ومسجد نجع خميس بالطود، وساحة شارع البحر بالنمسا مركز اسنا، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، بالإضافة إلي 4 ساحات بالبغدادي، والعديسات، والبياضية، والكرنك الجديد، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان بالطود، وساحة نجع الجسر بالضبعية بالقرنة.

وتابع عبدالرحمن، “وأخيرًا ساحة سيدي أبو الحجاج والتي تعد أكبر ساحات المحافظة بمدينة الاقصر، ويصلي فيها الألآف علي رأسهم محافظ الأقصر طارق سعد الدين، واللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر”.