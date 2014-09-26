زغاريد وتصفيق أهالي مثلث ماسبيرو على “بشرة خير” قبل وصول محلب‎

بدأ منذ قليل توافد أهالي منطقة مثلث ماسبيرو لحضور اللقاء الشعبي بين أهالي المنطقة وشركاء التنمية ضمن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وسط اجراءات امنية مشددة لتأمين وصول المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بارض وابور التلج.

وانتشر وسط الحضور من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو اطلاق للزغاريد والتصفيق على أغاني بشرة خير وأغاني اخرى تبث الحس الوطني ذلك وسط حضور الدكتورة ليلى اسمندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري و العشوائيات.

وقال أحد أهالي منطقة مثلث ماسبيرو “أوجه التحية و الشكر على حضوره اللاء الجاهيري ما يؤكد أن القيادة السياسية ملحتمة مع الشعب مما يحقق المصلحة الوطنية العامة، و أن اهالي المثلث يرغبون في التطور و التحضر لمواكبة الواقع المتقدم التكنولوجي”.

وأضاف خلال كلماته باللقاء الشعبي “و الدستور يفل الحق بالسكن الملائم مما يحفظ الكرامة الانسانية و انتم تحولون الدستور الى واقع ملموس، و ارض مثلث ماسبيرو هي حلمنا و نحن نأمل ان تطبقوا العدالة الاجتماعية على الارض”.