محمد عساف: أخوتي موهوبون وهذا هو أجمل صوت فلسطيني

لم تستطع أصالة إخفاء إعجابها بصوت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، خلال استضافتها في برنامج "صولا"، الذي جمعها بابن بلدها نجم Arab Idol محمد عساف، والفنان اللبناني زكي شريف.

وكما أنّ أصالة لم تتمكّن من إخفاء إعجابها الكبير بصوت دلال، الذي اعتبرته أجمل صوت سمعته في حياتها، والذي سيتجسّد قريباً بدويتو غنائيّ يجمع بينهما، لم تتمكّن أصالة أيضاً من كبح دموعها، التي سالت على خديها، عندما غنّت دلال "يا خويا ارجع للدار"، والتي على ما يبدو أثّرت في نفس أصالة كثيراً وذكّرتها ببلدها سوريا، ما جعل أصالة تعلّق قائلة: "لو سمعت بوس الواوا بصوت دلال فسوف أبكي".

كان محمد عساف أول الواصلين إلى الستوديو، حيث استقبلته أصالة بحفاوة كبيرة. وبعد أن غنّت معه "العتابا والميجانا"، سألته عن صوت دلال، فردّ عليها عساف "صوتها أجمل صوت فلسطيني". لكن أصالة ردّت: "بل هو أجمل صوت سمعته في حياتي"، ثمّ تحدّثت عن المشقّة التي تكبدتها، قبل أن تتمكّن من الحصول على رقم هاتفها والتواصل معها ودعوتها كي تكون ضيفة في برنامجها.

أصالة سألت محمد عساف عن أصوات إخوته، وعمّا إذا كان أحد منهم يغنّي، فأكّد لها أنهم جميعاً يملكون أصواتاً جميلة، وإن كانوا يكتفون بالاحتفاظ بالموهبة لأنفسهم، من دون أن يفكّروا في احتراف الغناء، في الوقت الذي أشاد فيه بموهبة شقيقته الكبرى المتزوجة، والتي تعيش في السويد، موضحاً بأن موهبتها في العزف على البيانو برزت عندما كانت في سنّ الثالثة؛ وهو ما استدعى دهشة واستغراب أصالة، فقال لها عساف: "عندما كانت اختي صغيرة، اشترت لها أمي بيانو من البلاستيك فأبدت مهارة عالية"، وأضاف: "كلّ أخوتي يغنّون من دون استثناء".

عندما أطلّت دلال، قالت لأصالة: "حلم حياتي هو مشاهدتك"، ثمّ أهدتها قطعة من التراث الفلسطينيّ للذكرى. فردّت أصالة بالقول: "أنا سعيدة لأنّ شكلك يُشبه صوتك. وكم كنت أتمنّى أن أشاهدك".

أصالة عادت إلى سؤال عساف: "هل أنت سعيد بالذي وصلت إليه، فردّ بالقول: "إنها إرادة ربّ العالمين"، فأضافت: "هل كنت تتوقع أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم"، فأجابها عساف: "لا"، ما استدعى منها تعليقاً قالت فيه: "أنتَ مثلي، فحتى أنا لم أكن أتوقّع أن أصل إلى ما أنا عليه".

بخجل دخل زكي شريف، وشارك أصالة وضيفيها دلال أبو آمنة ومحمد عساف جلستهما، حيث بدا الارتباك الشديد عليه، ما دفع أصالة إلى أن تقول له: "لا تخجل، اعتبر نفسك من أهل البيت".

وبعد أن غنّى زكي شريف من الفولكلور اللبنانيّ، وتبعه محمد عساف بالغناء للموسيقار محمد عبد الوهاب، علّق قائلاً: "لا أعرف لماذا أفضّل الغناء وقوفاً". بعد ذلك، قدّمت دلال موالاً للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، قبل أن تغنّي: "يا خويا ارجع للدار"، التي أبكت أصالة، فقالت: "أنت الصوت الحلم الذي أحبّه".

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